Olivier LAMBIN

Je tiens un rôle d'intermédiaire, de conseiller et de négociateur entre propriétaires et acquéreurs/locataires:



- Présenter le panel des solutions les plus adaptées à la problématique immobilière du client.

- Conseil à l'implantation, accompagnement des clients dans leur projet (chefs d'entreprises, propriétaires privés et institutionnels, investisseurs...)

- Prospection, développement du portefeuille de clients.

- Marketing commercial (panneaux, mailings...)

- Collaboration avec les acteurs du marché et veille sectorielle.

- Suivi et coordination des dossiers.



Mes compétences :

Agent immobilier

Broker

Commercial

Conseil

Construction

Foncier

Immobilier

Logistique

Logistique transport

Négociation

Transport

VEFA