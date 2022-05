Olivier LAMBOUR

Aprés de nombreuses expériences dans le secteur de la mécanique navale, je souhaite aujourd’hui diversifier et enrichir mon parcours professionnel. J'assure avec engagement les tâches et les défis techniques qui me sont confiés lors de théâtres opérationnels et dans un environnement multiculturels Ma mission consiste à entretenir de façon préventive et curative les systèmes mécaniques,énergie,

propulsion, électricité, froid et climatisation, régulation, pneumatique et hydraulique



Très impliqué dans un métier qui me passionne, j'aime relever de nouveaux chalenges.

Mon dynamisme, ma rigueur, mon organisation, mes capacités d’adaptations et un sens développé du management sont les atouts qui me permettront de contribuer au développement de votre société.



Mes compétences :

Soudure

Froid et Climatisation Installation et Dépannage

Entretien Préventif et Curatif des Moteurs de prod

Entretien Préventif et Curatif des Moteur de Propu

Maintenance sur Installation auxicilliaires Bateau

Installation, Dépanages d'osmoseur

Installation et Dépanage Electrique

Vistes Totales et Remise en Etat de compresseurs F

Visites Totale de Moteurs

Encadrements d'équipe