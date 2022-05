Olivier LAMBOURDE

Après plus de dix années d'expérience en tant qu'ingénieur commercial dans le domaine de

l'IT, différents postes m'ont été confiés durant lesquels j'ai pu enrichir ma

connaissance du métier de la vente.

J'ai fait mes armes chez un distributeur informatique, puis chez

éditeur de solution logicielle et depuis Mai 2010 j'exerce la fonction d'ingénieur commercial

IT auprés de clients finaux.



Ces différentes missions m'ont permis de développer de solides acquis et une parfaite maîtrise des techniques de ventes ainsi que de bonnes connaissances des produits et solutions IT.