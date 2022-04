Christelle DELECLUSE

Fort de 10 années d'expérience dans le domaine des solutions d’impression, mobilité et Cloud, je travaille actuellement en tant qu’ingénieur commercial Grands Comptes et Chanel chez Brother France depuis 5 ans.

Sur un marché fortement concurrentiel, où les négociations sont difficiles, j’ai ainsi pu développer et augmenter le chiffre d’affaires de mon secteur, et gagner la confiance de mes clients.

En dépit de mon engagement et de ma réussite dans les missions qui m’ont été confiées, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière et relever de nouveaux défis en phase avec la transformation digitale.



Mon expérience professionnelle a démontré que je sais faire preuve de rigueur, d’organisation et d’obstination, je suis dotée ainsi qu’une grande capacité d’adaptation ; atout majeur dans la gestion des projets.

Autonome et enthousiaste, j’ai acquis une aisance relationnelle fondée sur le respect et la loyauté ; c’est la raison pour laquelle, je mets à votre disposition, mes compétences professionnelles.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Relations clients

Développement commercial