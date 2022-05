Thierry SAURAT

Wooxo élimine les risques d'interruption d'activité liés à la perte de données informatiques et accroît la productivité des organisations en permettant à leurs collaborateurs d'exploiter les documents professionnels en tout lieu, à tout instant et de façon sécurisée.





Si vous considérez que vos données informatiques constituent le principal actif de votre entreprise, voilà trois défis majeurs pour lesquels les collaborateurs Wooxo seront heureux de vous accompagner :



- protéger vos données et éviter tout risque de perte. Vous garantir une reprise d'activité informatique sous quelques heures plutôt que sous quelques jours



- permettre à vos collaborateurs de travailler en Home Office ou en déplacement aussi simplement que s'ils se trouvaient au bureau et en toute sécurité



- leur permettre de trouver instantanément le document dont ils ont besoin aussi simplement qu'avec leur moteur de recherche internet préféré





Et si je vous dis qu'aucune de nos solutions ne vous coûtera plus que le budget café du bureau, vous aimeriez peut-être en savoir un peu plus ?



Si vous pensez que nos conseils peuvent éclairer votre réflexion ou que vous souhaitez simplement échanger des idées, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de partager notre expérience avec vous :



� +811 140 160

⌨ info@wooxo.com

⌨ http://www.wooxo.fr



