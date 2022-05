Thierry SAURAT

Ancien journaliste, je suis actuellement directeur de la communication d'une collectivité territoriale (Sainte-Luce-sur-Loire - 44) et rédacteur en chef d'un dispositif d'informations municipales crossmédia (Hebdo, magazine, site web, page Facebook, compte Twitter, application smartphone).



Président de l'Association des Professionnels de la Communication (APCOM -Array) de 2012 à 2018, j'assure également des formations au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (création de dispositifs d'information et de formule de presse, développement durable, concertation et dialogue citoyen, stratégie de communication).



Mes champs d'expertise et compétences : la communication des territoires, les médias, la création de formules de presse et de dispositifs d'information, la démocratie locale, le développement durable.



Mes savoir-faire : la mise en place de dispositifs d'information bimédia, la rédaction en chef, l'écriture (articles, discours...), la communication de crise, le media-training, la concertation, l'animation de réunion.



Co-auteur de : Réussir son journal municipal (avec Luc Renac -Territorial Éditions - 2014). Presse territoriale : mode d'emploi (avec Luc Renac - Territorial Éditions - 2009). Réussir sa communication locale sur le développement durable (avec Christophe Bultel - Territorial Éditions - 2008 - Réédition en 2013), Cinémas de Science-fiction (avec Yves Aumont - Éditions L'Atalante - 1985).



Mes compétences :

Médias

Rédaction en chef

Développement durable

Communication des territoires

Démocratie locale

Création de formule de presse

Formation

Management

Culture

Animation débat et reunions