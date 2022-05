Pierre-Emmanuel BECET

Journaliste Reporter d'images, je suis depuis 10 ans correspondant permanent pour BFM TV dans l'ouest de la France.

Chaque jour, j'assure la revue de presse et le suivi des actualités sur une zone allant de La Rochelle à Saint Malo et de Brest à Poitiers. En lien direct avec les rédacteurs en chef de BFM TV, je réalise les reportages sur le terrain: calage, images, interviews, envoi des sujets.

Je gère également la formation des journalistes pigistes ainsi que le planning des remplacements afin d'assurer une permanence 24/7.



Auparavant, j'ai travaillé pour d'autres grandes chaînes de télévision: TF1, France 3, M6, LCI, TV Breizh, Infosport et l'Equipe TV.



C'est l'agence de Presse AIMV qui assure à Nantes la correspondance pour les chaînes BFM TV, M6 et l'Equipe 21.

AIMV compte une dizaine d'implantations en France (Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Lille, Rennes,Strasbourg, Nice,...) et assure la correspondance pour de nombreux médias.



Mes compétences :

Journaliste

Médias

Communication

Presse

Photo

JRI

Montage

Tournage