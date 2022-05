CESSIONS ACQUISITION ET FINANCEMENT DES PROJETS RENOUVELABLES (EOLIEN, PV)

Intervient sur l'ensemble du processus de closing (revue interne des projets, appels d'offres, Term Sheet, modélisation et structuration, due diligence juridique, mise en place et négotiation de la documentation contractuelle, closing).



Mes compétences :

Structured finance

Modélisation financière

Due diligence

Closing

Négociation contrats