Olivier LAMIRAUX

Spécialisé dans les technologies Web et plus particulièrement sur des technologies .Net (ASP.NET, MVC 2/3/4, WCF, HTML 5).

Adepte des méthodes Agile (eXtreme Programming), d'une écriture de code "Clean".



Certifications :

MCPD - Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4

MCTS - Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4

MCTS - Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4

MCTS - Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4



Depuis maintenant 7 ans je me suis spécialisé sur les technologies Web et plus particulièrement celles de Microsoft.

J'ai débuté sur l'ASP Classic dans les années 2000, pour me diriger ensuite de manière naturel vers l'ASP.NET pour suivre les avancés technologiques, je m’oriente à présent vers les Framework ASP.NET MVC 3 et 4.

Parallèlement et en complément j'accorde une grande importance au développement coté client en Javascript avec des bibliothèques telle que JQuery , AngularJS et Backbone.



De manière personnelle je suis les évolutions Web dans un large périmètre sur des projets telle que Node.Js, PHP, Zend Framework, Symphony, Play Framework.



Mes compétences :

Javascript

.NET WCF

ASP.NET MVC

Asp.net