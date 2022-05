Olivier LANGLOIS

Étudiant en M2, je suis à la recherche d'un stage en R&D en biotechnologies. L'ensemble de mon cursus réfléchis montre mon évolution et mon intérêt grandissant pour le domaine de la biotechnologie et plus précisément l'immunothérapie. Créatif, passionné et rigoureux sont les mots qui définissent ma personnalité et qui mon permis d'évoluer durant ma formation mais aussi au niveau professionnel.



Mes compétences :

Immunologie

Génomique

Immunofluorescence

Immunohistochimie

Culture cellulaire

Bactériologie