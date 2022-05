Olivier LANGLOIS

Ma riche expérience au sein d’équipes variées, de comités de direction, de conseils d’administration, de Groupes internationaux et de PME, m’a notamment permis de développer avec enthousiasme et probité, des compétences :

Managériales : Direction et gestion, hiérarchiques et transversales, d’effectifs conséquents, plurifonctionnels et multiculturels, en multisites.

Commerciales : Prospection, négociation, implantation, développement, animation, formation, benchmarking, marketing-mix, KPI, manuel de procédures et plan d’action, en franchise, réseau intégré et flagship store.

Ressources humaines : Sourcing, recrutement, GPEC, assessment center et 360º, plan de formation, IRP et CHSCT.

Communication : Interne, conférence, séminaire et relation publique.

Informatique : Pack Office, SAGE Suite RH, divers PGI (ERP), SIRH et CRM (GRC).

Juridiques, fiscales, comptables, salariales et sociales en France, Espagne, Suisse, UEMOA et Amérique Latine.



