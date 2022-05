Pierre Etienne BOILARD

2011

MENINVEST MEDIA

Filiale dédiée au Publishing et aux activités de Régie du groupe MENINVEST

MenInvest, exploite des activités digitales, e-commerce et publishing, dédiées à une cible commune : l’homme.



2008

GROUPE DUGIVERS

Directeur Général Adjoint

EspaceCatherineMax - ventes evenementielles privées en ShowRoom

EspaceMax.com - Premier site de ventes privées haut de gamme et Luxe



2004

CDISCOUNT.COM

Directeur Marketing et Developpement

1er site de E-Commerce en France



1999

CAPITAL PARTNER

Associé fondateur



1997

ARTHUR ANDERSEN

Assistant



1996 - 1999

ESSEC

Filière Entrepreneur

Apprentissage



Mes compétences :

COMMERCE

Développement

Distribution

E commerce

Internet

Luxe

Marketing

Marketing internet

Média

Publishing

Retail

Retail marketing

Video

Vente

SEO

Management

Entreprenariat

E-commerce

Communication

Montage vidéo