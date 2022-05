J' en avais marre de galérer et d'être exploité. Donc j'ai créé mon SARL de vente de fruits et légumes locaux, régionaux ou nationaux et de divers produits d'épicerie régionaux. L'enseigne est POM ET CHOU et j'ai un Facebook. Je me réalise pleinement et c'est super de pouvoir faire ce qui nous plait. Le concept plait et à aujourd'hui j'ai 3 demandes de création dans la région. Alors peut être bientôt d'autres POM ET CHOU.