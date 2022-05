Olivier LAPERE

HOMME DE CHALLENGE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE



Management et développement des compétences : en responsabilisant et en faisant grandir par l'autonomie et le progrès.



Mobilisation autour d'un projet d'activité fort et ambitieux : en fédérant et en lui donnant du sens stratégique.



Animation et pilotage de la performance économique : en privilégiant l'exigence et l'implication de tous.



Constuction du plan de collection et d'achat de l'activité avecla plus grande perception de valeur dans une démarche de cost management.



Expérience Multi canal et Développement de stratégies en sourcing adaptées



Membre de comité de direction



Mes compétences :

Leadership

Achats internationaux

Business development

Management

Sourcing international

Développement produit

Team building

Négociation

E-commerce

Retail marketing

Gestion de la production

Brand strategy

Stratégie d'entreprise

Textile

Décoration

Optimisation des process

Chaussure

Lean supply chain