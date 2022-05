Actuellement en charge du démarrage de la filiale Française de SOA Software, société leader sur l'API Management et la Gouvernance SOA.



En qualité de Directeur Technique pour la France, mon rôle est de répondre à tous les besoins techniques, avant et après-vente, pour nos clients et nos partenaires.



Mes spécialités : API Management, SOA Governance, SOA Architecture, Middleware, Leadership, Management, Speaker, Presales activities, Consulting Projects.