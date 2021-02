Julien RIVIÈRE

Je suis architecte J2EE / SOA et travaille actuellement comme consultant chez Easyteam.



J'accompagne mes clients dans la mise en place d'architectures techniques favorisant l'évolutivité des systèmes informatiques et la fiabilité des échanges inter-applicatifs en temps réel. Cela implique souvent le choix d'une architecture orientée services (SOA) et le déploiement de solutions Middleware type Enterprise Service Bus (ESB).



Mes activités principales sont :



architecture et conception technique (J2EE / SOA),

expertise technique (Oracle / Middleware),

industrialisation et intégration continue,

réponse à appel d'offres et avant-vente,

étude de faisabilité et démonstration technique.



Mes compétences :

Consulting

JMS

BPEL

J2EE

Middleware

ESB

Architecture

Oracle

Intégration

BPM