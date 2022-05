Quentin DESCHOEMAKER

Mes diverses expériences professionnelles m’ont permis de m’orienter de manière de plus en plus ciblée vers le suivi de projet et la qualité. Aujourd’hui en charge de l’intégration d’un logiciel développé par un prestataire extérieur, je suis en relation permanente avec mon client afin de garantir une grande réactivité et un meilleur suivi des échéances.



Mon arrivée à ATOS Worldline en 2008 m’amène depuis à être en relation quasi permanente aussi bien avec des grands comptes étrangers qu’avec des prestataires techniques de divers pays européens. La barrière de la langue franchie permet une prise de décision claire afin de donner au projet la garantie de réussite attendue.



Je suis pleinement satisfait aujourd’hui, à la fois par mon entreprise et par les projets sur lesquels je suis amené à travailler au quotidien. Je reste malgré tout en écoute permanente sur le marché de l’emploi, la qualité et le suivi de projet faisant partie intégrante de mon projet professionnel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Process

Qualité

Web

Système d'information