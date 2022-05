Olivier LARRIERE

Arrivé dans le groupe en 2000, comme simple opérateur, j'ai pu me former au sein de l'entreprise pour être Responsable d'équipe autonome de production. De mars 2015 à juillet 2016 j'occupe le poste de responsable SHE au sein du site de Quézac. De juillet 2016 à juillet 2017 je prends en charge le service maintenance et de juillet 2017 à ce jour je suis nommé responsable production.



Mes compétences :

Polyvalent

RIGOUREUX

Qualité

Agroalimentaire

Amélioration continue

Rigueur

Management

Gestion de la production

Production

Gestion de projet