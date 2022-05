Olivier LASFARGEAS

ASSURANCES DE BIENS (IARD) ET DE PERSONNES

- Souscription et rédaction de contrats : études, expertise technique, projet, conclusion.

- Suivi de la gestion des projets et contrats : gestion commerciale, technique et optimisation de portefeuille.

- Suivi prospects et/ou clients : visite de risque, audit et analyse des risques, recommandations assurances et prévention.



MANAGEMENT

- Encadrement, gestion et formation professionnelle d’équipe

- Coordination d’équipe parfois à dimension internationale.



COMPTABILITE ET INFORMATIQUE

- Maîtrise de la Comptabilité Générale et Analytique.

- Assistanat de direction et Contrôle de Gestion.

- Elaboration, mise en place, suivi et amélioration d’outils informatiques, et maintenance informatique.

- Maîtrise des logiciels de Bureautique, d'Internet, des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) et de l’informatique en général.



COMMERCIALE

- Accompagnement, suivi, assistance et conseils au réseau commercial.

- Reporting d’activité et définition de stratégie commerciale.

- Entretien et développement des liens commerciaux avec les clients (fidélisation).



Mes compétences :

Souscription Risques Techniques et Spéciaux

Souscription Responsabilité Civile

Souscription Flotte

Gestion production après souscription

Souscription Marchandises Transportées

Souscription Risques Industriels

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Gestion des risques

Assurance

Courtage

Transport

Assurances de personnes

Management