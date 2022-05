Olivier LASKAR

Aprés avoir obtenu un doctorat en science et génie des materiaux, j'ai recherché un emploi dans le secteur de la recherche et développement. N'ayant pas trouvé un emploi stable, j'ai décidé de me réorienter dans la qualité qui a de nombreux points communs avec la recherche :

- définir un problème,

- mettre en place des solutions,

- vérifier l'efficacité des solutions.

J'ai donc suivi une formation de responsable qualité à la CCI de grenoble.

Actuellement mon seul regret est de ne pas avoir intégré plus rapidement l'industrie. Passionné par le technique, la gestion des ressouces humaines, et la mise en place d'organisation, je recherche systématiquement à optimiser les diférents process.



J'ai ainsi travaillé dans différents secteurs de l'automobile et aéronautique.

Dans ces 2 secteurs, j'ai développé des indicateurs afin d'évaluer les performances des process, mis en place du SPC et assuré les différentes certifications.



De plus, pendant j'ai géré et réorganisé, lors d'une restructuration, le magasin matière première et produits finis.





Mon expérience professionnel m'a permis de devenir spécialiste en amélioration continue : Six Sigma, 5S, SMED, Chantier Kaizen, VSM, SPC, AMDEC, 8D, QRQC, Animation de Groupe, Méthode LEAN.



Mes compétences :

Environnement

Qualité

Amélioration continue

Qualité produit

Mécanique

Gestion de projet

Management

Gestion de la qualité