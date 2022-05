Olivier LASSERRE

Spécialiste dans la gestion de projet informatique, l’intégration et le support de solutions éditoriales plurimédia pour les groupes de presse et grands comptes.

Yattamedias répondons aussi aux besoins plus ciblés et spécifiques comme :

le conseil, la formation et l’accompagnement durant vos projets.

Depuis 20 ans, l’expérience acquise dans les domaines de la production graphique, le déploiement de solutions digitales grand compte et la direction de projets plurimédia nous anime.



Mes compétences :

Étude de projets

Gestion de projets

Intégration et consolidation des systèmes

Adobe

Presse

Éditorial