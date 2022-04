Didier MOMBRUN

Dirigeant de Knowlink Editeur/Concepteur de Knowbox et de LEAV-Solutions Editeur/concepteur de LEAV-Engine.



J'ai développé depuis 20 ans des solutions appliqués à la production des supports de communication multicanal.



Les solutions de PIM ou DAM classiques ne répondent pas aux problèmes des entreprises et aux ENJEUX de la personnalisation aux consommateurs, points de ventes (villes, régions) multi-versions / multi-canals. Nous avons donc développé une plateforme de Maketing-PIM et l'écosystème qui l'accompagne.



J'accompagne depuis 2010 le groupe ARiSTiD retail technologies comme architecte et le développement de la plateforme OmniPublish d'aide à la conception et la production des supports de comm pour la grande distribution.



OmniPublish est une solution industrielle pour la production des prospectus Multi-versions, les sites marchand et la PLV, pour les principales enseignes de distribution (CARREFOUR, LECLERC, AUCHAN, INTERMARCHE, SYSTEM-U, FNAC, BRICODEPOT, PLATEFORME BRICOLAGE, etc...) mais aussi des voyagistes, la VPC et des industriels.



Mon expérience au cœur de la promotion et de sa diffusion multicanale pour la grande distribution me permet d'accompagner toute sorte de projet de PIM et MARKETING PIM.



Convaincu quil est possible de standardiser un modèle de données générique nous avons créé Leav-Engine et développé sur ce modèle générique toutes les fonctions standards nécessaires à toutes applications sappuyants sur des données.



De cette manière il est très simple de développer puis de faire évoluer simplement et rapidement les applications, de faciliter la maintenance et la sécurité. Cest aussi un moyen de gagner des mois voir des années de développement.



La tendance LOW CODE (Zoho, Airtable, Notion, infinity, Quickbase, Salesforce...), les interfaces comme Zappier ou encore la nouvelle Apple APP "Racourcis" sont le signe d'un monde nouveau ou chacun pourra développer ces propres applications.



LEAV-Engine est un nouvel enjeux et environnement technique encore plus puissant permettant de développer très rapidement (Sans lignes de code) toute sorte d'applications de gestion de données et collaboratives. Pour les développeurs et utilisateurs de se concentrer sur la partie métier de leurs applications. Nous avons intégré tous le reste (Gestion des utilisateurs, Roles, Groupes, Moteur de recherche, sécurité, formulaires, multilingues, Imports/exports, interface de consultation (CRUD), Gestion des fichiers, Vues, etc...)



Leav Engine sera bientôt disponible sur le marché



-----------------------------------

CREATEUR D'ENTREPRISES INNOVANTES :

J'ai créé ou co-créé de multiples entreprises dans le domaine de la communication et du logiciels et des nouvelles technologies.



SARL LEAV-Solutions (Co-fondateur 2017 à aujourd'hui- Grenoble) - Solution de création d'application orientés données "LOW CODE"



SARL Marketing-Hotspot (Co-fondateur 2006 - Paris) - Solutions pour le marketing et la communication (Co-fondateur).



SARL KNOWLINK (Co-fondateur 2003 à aujourd'hui - Grenoble) - Editeur d'une solution de gestion des information produit (PIM)



SARL KENOBBE (Co fondateur 1995 - Grenoble) - Agence de communication et plateforme de production prepress et WebAgency (40 personnes, Vendu en 2000 à un groupe de communication)



SARL KALICE (Co-fondateur 1996 - Grenoble) - Studio de prise de vue numérique (Associé Arnaud CHILDERIC) toujours en activitée.



SARL MISTER KITE (Co-Fondateur 1994 - Grenoble) 1er Studio de prise de vue numérique à Grenoble



SARL POM'K (Fondateur en 1991- Grenoble) - 10 personnes, prestation Prespress et arts graphiques



Mes compétences :

Indesign

Retail

CMS

Marketing PIM

Catalog Automation

Marketing DAM