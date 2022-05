Olivier LAUQUE

- 19 ans d'expérience en Finance et aux Achats en environnement industriel chez Arthur Andersen, EY et Airbus Group, en Europe et en Asie

- Proche du business, orienté client et résultats, attentif à la résolution des problèmes grâce à l’amélioration des processus et la formation des équipes

- Spécialisation en audit, contrôle de gestion, analyse des besoins de trésorerie, performance de la fonction Achats, conduite du changement en environnement multiculturel

- Vaste expérience dans les secteurs de l’aéronautique, l’aviation et la défense



Mes compétences :

Asia

Audit

Business plan

Directeur Financier

Due Diligence

IFRS

Intégration

International

Manager

Purchasing

Procurement

Aéronautique

Industrie

Contrôle de gestion

Direction financière