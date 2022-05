Olivier Laurent BOECKLI

Plus de 20 ans d’expérience dans les grands projets d’infrastructure, dont celui du tunnel de base du Gothard en Suisse en tant que directeur de chantier (4 ans) et directeur général de projet (3 ans). Les 5 dernières années en tant que Directeur du département Travaux Souterrains chez IMPLENIA.



Actuellement Directeur du département GLOBAL PROJECTS de la division INFRASTRUCTURE d’IMPLENIA, j’assure avec mon équipe les mandats suivants :

Agir comme centre d'expertise technique du groupe IMPLENIA et développer continuellement notre compétence et le savoir-faire en matière de planification et mise en œuvre de grands projets d’infrastructures complexes.

Exporter notre savoir-faire pour des projets d'infrastructures complexes en dehors des marchés dans lesquelles nous nous dirigeons aujourd'hui.



Dans ce sens, GLOBAL PROJECTS travaille sur des offres pour des grands projets en France (par exemple le Grand Paris), la Scandinavie (par exemple Förbifart Stockholm) ou en Allemagne (par exemple la nouvelle « Stammstrecke »).



IMPLENIA cherche des ingénieurs tunnel (étude, prix et travaux) pour la région de Paris.



Mes compétences :

Travaux publics

Stratégie d'entreprise

Étude de faisabilité de projets

Direction de projet

Gestion de contrats

Direction générale

Compliance

Budget et Controlling

Développement international

Conduite du changement

Négociation contrats