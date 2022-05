Olivier LAURIENT

Spécialisé dans l’accompagnement de responsables de TPE et PME, mon expérience m'a conduit à constater que l'isolement du chef d'entreprise est le plus souvent le principal facteur de stress et le premier frein décisionnel à son action. Dans une TPE ou une PME, le chef d'entreprise est bien souvent seul face à une multitude de décisions dont beaucoup sont cruciales pour l’avenir de l’entreprise et qui peuvent inhiber sa créativité et sa réactivité.

L'action de 4LM vise a rompre cet isolement pour dynamiser la décision.



Mes compétences :

Conseil

Distribution

Vente

Business development

Sécurité

B2B

Management