ARKOSE CONSULTING en quelques mots...

La Société ARKOSE CONSULTING a été fondée en 1997 par Olivier Lauriol, précédemment acheteur dans les enseignes Auchan, Promodès et Intermarché.



Notre mission :

Accompagner les fabricants de grande consommation et les laboratoires pharmaceutiques dans leur développement commercial à haute valeur ajoutée en GMS et réseau officinal.



Partons de la situation constatée : la GMS pose un enjeu majeur pour le fournisseur car son modèle économique est en totale mutation…

Elle cherche de nouvelles solutions de développement de chiffre d’affaire.

Elle tente des modèles de fonctionnement nouveaux (logistique, négociation internationales, nouvelles formes de promotion…;

Elle en affine d’autres : conditions d’achat intrusives dans le compte d’exploitation du fournisseur, captage de la marque, externalisations…



Notre promesse:

Vous piloterez vos négociations en les rendant plus rationnelles et équilibrées

Vous adapterez votre organisation pour la tourner client et lui assurer sa souplesse face aux changement de l’environnement

Rendre l’individu mobile en adaptant ses compétences aux besoins du Partager avec vous la réalité de la situation actuelle en GMS et Pharmacie et de ces impacts sur votre société et sur vos équipes (« actualité sectorielle»).



Nos Ressources :

Arkose est organisée en pôles d’expertise structurés par métier : des acheteurs d’enseigne, des cadres commerciaux de l’industrie, une spécialiste du catégorie management, une spécialiste de la Supply Chain, un cabinet d’avocats spécialisé en droit de la distribution



Nos prestations de conseil et de formation :

missions de conseil, d’audit et d’accompagnement personnalisées auprès des différents fonctions et services de ses clients (directions générales, marketing, juridiques, commerciales, équipe commerciale terrain …), mais aussi via des formations inter et intra-entreprises



