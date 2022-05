Olivier LAVALLEY

Réalisation pour le Jeu Vidéo :



Unity 3D, Ipad Tuer n’est pas jouer. Vous incarnez une femme fatale qui doit se défendre d’un tueur en série.

Cauchemar. Vous êtes plongé dans un mauvais rêve, vous devez résoudre des énigmes pour vous en sortir. Jeu ou l'Ipad 2 vous sert de camera pour s'orienter dans l'univers 3D. Gold Award à la Game Competition de l'ACE Lisbon Conference (http://ace2011.org/ )

Unity 3D, PC Xeno Hunt Overdrive. FPS réalisé lors de la Global Game Jam, vous incarnez un chasseur devant tuer un maximum d’animaux extraterrestre avant la fin du monde. Jeu de scoring basé sur des parties de 5 minutes.

Flash K-DecoLL. Jeu dévellopé pour le concours Hits Playtime. Le joueur incarne un professeur devant survivre au monde scolaire. Langage utilisé : Flash

GameMaker A.G.O., créé à l’aide de GameMaker. Nous incarnons un enfant qui doit suivre la fille qu’il aime pour la prendre en photo. Langage utilisé : C++.



Projets (autres):



2009-2010 Projet d’imagerie numérique : Simplification de maillage selon la distance d’Hausdorff

Langage utilisé : C++, avec une reconstruction d’objet grâce à OpenGL

Projet tuteuré : Création d’un logiciel de simulation de placement de piscine

Langage utilisé : C++, avec utilisation de Qt/OpenGL.

2008-2009 Projet C++ : création d’une bibliothèque de conteneurs

Projet Système d’exploitation : création d’un système de fichiers à l’aide d’Eclipse

2007-2008 Projet d’Animation 3D réalisé sous Blender, Une Ritournelle



Connaissances particulières :



Langages de programmation : C/C++ dont Qt et OpenGL, Flash, Java Script, C#, SQL plus, VB .Net

connaissances en Java, Ajax, Php, Cg

Logiciels informatiques : Visual Studio, Unity 3D, UDK, Game Maker, Qt Creator, Blender, Flash Builder

Langue : Anglais



