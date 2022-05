Après une formation à l'école des Maîtres Crêpiers, Olivier Lazennec crée la en avril 2008 à Landeda.



artisan crêpier passionné de mon métier je m'éclate à travailler crêpes et galettes tout en respectant la tradition de la fabrication de la pâte et de sa cuisson. J apporte aux garnitures fines de mes produits crêpiers ma touche personnelle, qui repose sur la qualité et les saveurs de produits locaux savamment cuisinés.

!Médaillé d'argent au Concours du Meilleur Crêpier du Finistère en décembre 2010, 2013

je continue mon aventure avec une envie profonde de transmettre ma passion pour la cuisine bretonne...