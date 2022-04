Fabienne DONZÉ

L'image de votre entreprise et de votre travail est importante, elle est en quelque sorte votre meilleure carte de visite. C'est pourquoi je vous propose divers services pour qu'elle soit mise en valeur et qu'elle corresponde à votre activité, à vos valeurs et à votre personnalité.



De la création de votre identité visuelle à la réalisation publicitaire, en passant par des moyens de communication variés, je vous conseille et reste à vos côtés pour définir la meilleure solution, parfaitement adaptée à vos besoins. J’écoute vos envies, je réponds à vos besoins et j’effectue toutes les tâches de création et réalisation, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre profession...

ensemble, communiquons vos idées!



Mes compétences :

Design

Publicité

Communication

Création