Pilote sur le projet SC@LA, Système de Conduite et Acquisition pour les activités de Livraison et Acheminement de gaz. Plus particulièrement sur la chaine acquisition des données de comptage et qualité gaz, acquisition, archivage DataHistorian (PI OSIsoft), transfert vers application de facturation et Reporting (MSBI).



Mes compétences :

SQL

Scada

Informatique industrielle

Gestion de projet

ITIL