Olivier LE BIHAN

Ecriture, réalisation et direction de production.

Auteur et Réalisateur de documentaire et de court métrage, j'ai commencé ma carrière par un Bac+2 en Conception et Réalisation Multimédia à l’Université Paris XIII de Villetaneuse.

Ce diplôme et mes aptitudes en création numérique m'ont permis de travailler dans de nombreux domaines, notamment dès 1998 pour la société ALPHANIM en créant avec Tanino Liberatore, les premières interfaces des outils de production d’une Série Animée ou encore en création sonore pour le jeu vidéo « Virtual Skipper II » et sur un des premiers « avatar interactif » pour le Vendée Globe 2000/2001. Passionné par la sémantique et la sémiologie de l'image, je n'ai cessé de travailler et de me former au montage et à la création vidéo. Chez M2I dès 1999 pour le truquage (after effect) puis le montage vidéo à l’École des Gobelins, jusqu’en 2008 pour rejoindre une formation longue en Écriture et Réalisation de documentaire de Création à INA-sup de Bry Sur Marne.

j'y ai réalisé mon premier court métrage / documentaire "La paresse du Singe" puis en 2009 la série de portraits sur l'astronomie intitulée "Des étoiles plein les yeux" pour le CNRS-images de Meudon. Par la suite j'ai travaillé au montage de publicités pour "Audi sport" format Cinéma et à la direction des montages de la saison 1 de la série TV "SODA".

En 17 ans à Paris, j’ai travaillé sur de nombreuses productions et créations audiovisuelles. De l'institutionnel, le documentaire, les clips vidéo mais aussi des concerts, des affiches et des teasers pour des artistes musiciens, et à la post-production de programme et série télé ou de Publicités (voir CV ci-joint).

Motivé par l’envie d’élever mon fils au bord de la mer, J'ai décidé de quitté Paris en 2012 en collaborant à la création d'une régie publicitaire Cinéma à Auray. J’y ai occupé le poste de réalisateur et directeur de productions en charge de la conception et de la réalisation des films, publicités, clips, spectacles et documentaires (écriture des scénarios, tournage, montage et habillage vidéo, création et animation des Logos, prise de son et création musicale) pendant plus de 5 ans.

Aujourd’hui, dégagé de mes obligations parentales et de mes collaborateurs Alréens, je me suis fixée souhaite rejoindre la proximité d’une métropole culturelle et travailler auprès d'entrepreneurs compatibles avec mon parcours et mes centres d'intérêts notamment, les nouveaux outils de production vidéo, réalité virtuelle, hologramme et 3D ou encore l'écriture de contenus et séries youtube.



Mes compétences :

Montage et habillage video

série télé / court métrage /

Ecriture et Réalisation

Publicité / Documentaire / Video clip