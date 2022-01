Olivier LE CERF

J'anime un Cabinet conseil en gestion de patrimoine intervenant avec les conseils naturels de nos clients (notaire, expert-comptable, avocat, assureur et banquier) sur 5 métiers :



- le conseil à dominante patrimoniale et fiscale (patrimoine privé et professionnel),

- les investissements immobiliers,

- l'intermédiation en opérations de banque et services de paiement (IOBSP)

- l'intermédiation en assurances (IAS) capitalisation, risques et prévoyance,

- le conseil en investissements financiers (CIF).



Notre intervention couvre l'analyse, le conseil, la mise en oeuvre et le suivi de nos préconisations.



Très attaché à l'interprofessionnalité et l'approche pluridisciplinaire, nous intervenons à tous les stades des projets en pouvant apporter et superviser des ressources nécessaires à la mise en place de solutions globales.



De formation économique, juridique et très centrée sur le droit de la famille, du patrimoine sans oublier la fiscalité, nous intervenons largement depuis la constitution du patrimoine, son développement, sa réorganisation et sa transmission, en tenant compte de la nécessaire protection des enfants et du conjoint et une surveillance permanente de la fiscalité.



Nous intervenons principalement sur Paris et les régions Nord, Pas de Calais, Somme, Oise, Picardie, Aisne, Champagne-Ardennes et sur le Sud-Est (Bouches du Rhône, Var et Alpes-Maritimes).



Projets actuels :

- développer le Cabinet actuel avec le recrutement de nouveaux profils et un élargissement de l'offre de service auprès de nos clients historiques,

- animer un réseau de Cabinets Partenaires adhérents à une charte et un modèle commun d'offre de services sous la marque AÉVA Group sur différents sites nationaux,



Mes compétences :

Conseil

Droit

Placements

Finance

Défiscalisation