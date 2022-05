Olivier LE CLERCQ DE LANNOY

Consultant SI & PMO



En matière de méthode et d’organisation, j’ai acquis durant plus de 25 ans, une triple expérience de gestion et de management d'équipes et de grands projets, notamment dans les secteurs privé, public et à l’international.



Directeur de projet dans des contextes difficiles, articulés autour de contraintes de service exigeantes (domaines banque, assurance, télécom, administration, etc.), j’ai acquis une forte expérience de pilotage qui m’a permis d’intervenir sur de grands projets de refonte ou de Maintien en Condition Opérationnelle (TMA, +10.000 JH/an).



Qualifications principales :

- Direction de projet, expert PMO

- Projets internationaux

- Management et pilotage d'équipes

- Sécurité des Systèmes d'Information (SSI)

- Expert européen dans le cadre de missions de coopération - Domaine Justice et nouvelles technologies

- Responsable Qualité

- Avant vente et Appel d'offre

- Missions de bonne gouvernance & accompagnement aux changements

- Chargé de cours à l'Université du Mans (LAVAL) en gestion de projet et communication





Mes compétences :

Visual basic

PHP

C++

MySQL

Dot.net

Linux

XML/XSLT

HTML

Joomla

Drupal

Ezpublish

Gestion

ECM

Enseignant

RSE

Communication

CMS

SSI

Wordpress

Manager

Consultant SI

PMO