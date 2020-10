Régis HARPOCRATE

Plus de 10 ans d'expérience de projets ECM m'ont permis d'acquérir une large expertise dans le domaine de l'Enterprise Content Management : dématérialisation multi-canal, RAD/LAD, GED, gestion de processus (Workflow), archivage à valeur probatoire, signature électronique et sécurité des contenus électroniques.



En travaillant successivement chez un fournisseur de solutions externalisées de gestion documentaire, chez un intégrateur, chez un éditeur et en conseil au sein de clients grands comptes (MOE/MOA), j'ai pu acquérir une vision complète de l'ECM ainsi que les compétences pluridisciplinaires indispensables à ce type de projet.



Je propose mes services en maitrise d'œuvre ou maitrise d'ouvrage et peux intervenir à n'importe quelle étape d'un projet :



- Etude d'opportunité / ROI

- Etude de besoins / Cadrage

- Rédaction de cahier des charges et appels d'offres

- Pilotage / Gestion de projets

- Pilotage de la sous-traitance

- Conception / Architecture

- Audit / Conformité aux normes

- Recette / Homologation

- Accompagnement au changement / déploiement / communication



Mes compétences :

Archivage électronique

GED

Signature électronique

Workflow

Dématérialisation

Architecture informatique

Sécurité des systèmes d'information

Alfresco

ECM

Enterprise Content Management

Documentum

Nuxeo

Gestion documentaire

Sécurité

BPM