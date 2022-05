Olivier LE MÔ

Après des études de dessinateur projeteur en mécanique, et une petite année de travail dans ce milieu chez un carrossier industriel, changement de direction en entrant à la SNCF au Bureau des Transports Exceptionnels. J'y ai notamment vécu la séparation par activités, ayant été formé à toutes les tâches du métier, du choix du wagon, au choix du calage et de l'arrimage, jusqu'à l'étude de faisabilité de la circulation et le calcul des restrictions sur le parcours, ces tâches ayant été ensuite confiées à deux entités distinctes, le Fret et l'Infra, gros sentiment de perte de savoir faire... Je suis ensuite arrivé au Centre Régional des Opérations SNCF de Rouen, là encore en période de grosse mutation, avec le passage du PC intégré au Centre Opérationnel de Gestion des Circulations, purement Infra, entouré des représentants des activités responsables de leur production. Après quelques mois de formation j'ai rapidement vécu l'arrivée des premiers nouveaux entrants, autre gros bouleversement dans le monde ferroviaire. Je l'ai très bien vécu et j'ai passé en tout 9 ans au service de toutes les activités de la SNCF et des EF tierces. J'y ai noué de nombreux contacts avec mes interlocuteurs et partenaires de toutes les entreprises utilisatrices du réseau, cela a été très enrichissant. En 2014, après 14 ans de carrière à l'Infra Circulation, changement de domaine, avec mon passage au Matériel. Beaucoup de choses à découvrir, mais aussi un retour aux sources dans un milieu industriel. Responsable de la planification des sites de l'établissement et aussi correspondant du nouveau SI de maintenance en cours de déploiement national, les missions ne manquent pas et je m'enrichis chaque jour.



