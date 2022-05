Olivier LE NEDIC

Bonjour,



Après avoir découvert le monde de la maîtrise d’ouvrage informatique chez une grande banque de la place de Paris il y a une dizaine d’années, je continue mon parcours dans le monde de la gestion des applications informatiques bancaires en général, et dans le domaine du « SmarTesting » en particulier, dans une SSII spécialisée dans l’homologation et l’assistance à maîtrise d’ouvrage associée à la banque et la finance.



Maîtrise d’Ouvrage Informatique et « SmartTesting » - Banques/Finance



Consultant - Expert en Qualité Logicielle :

• Rédaction et validation de la documentation,

• Gestion, réalisation et suivi des recettes,

• Conduite du changement et formation des utilisateurs



Plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la qualité logicielle !



Mes atouts sont les suivants :



EXPERTISE EN TESTS & RECETTE

Plan de tests, Méthodologie de tests, Stratégie de tests, Tests fonctionnels, Tests automatisés, Tests de performance, Tests de non-régression, Tests unitaires, Tests d’intégration, Tests de place, Tests de secours de place, Reporting …



EXPERTISE EN GESTION DE PROJETS

Pilotage, Coordination, Communication, Appréhension du besoin, Spécifications, Tests, Recettes, Suivi du déploiement et de la maintenance, Suivi des Evolutions, Formation des utilisateurs, Conduite du changement ...



MAITRISE DES OUTILS DE QUALITE LOGICIELLE

- Mercury (HP) : ALM / Quality Center / Test Director

- Compuware : QARun, QADirector, File-Aid



COMPETENCES METIERS :

- Gestion de plateformes de traitement des Virements de Gros Montants (traitement des VGM sur TGV, CRISTAL, CRI, TARGET et CHAPS),

- Connaissance de nombreux Messages SWIFT (paiements, relevés de comptes, messages de service RTGS...)

- Gestion et Migration des référentiels (FICLI, CONTACT, BNR),

- Monétique (HMO et PECMON),

- Gestion des conditions standards et négociées (gestion de la facturation des clients, des commissions, des taux, des jours de valeurs applicables, relevés de commission),

- Gestion de la trésorerie (Centralisation Automatique de Trésorerie Internationale, alertes et reporting),

- Gestion de positions prévisionnelles et réelles des comptes Nostri.



Mes références :

- Société Générale (BDDF, DSI, DPDI)

- CDC IXIS (DCA)

- Banque de France (DSP/SEMOP)

- BNP Paribas Paris et Londres (LACM et TFLM ITO)



Vous avez un besoin à pourvoir entrant dans mon domaine de compétences : n’hésitez pas à me contacter par mail à l’adresse suivante : olivier_le_nedic@yahoo.fr



Mes compétences :

Quality Center

MOA

FDS

SWIFT

QC

Cash Management

SSII

Gestion de trésorerie

Gestion de projet