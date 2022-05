Olivier LE QUERNEC

Après avoir été pendant près de 14 ans salarié comme commercial régional dans l univers de la grande distribution dans les arts de la table et de la décoration je me suis lancé dans une aventure passionnante , celle de représenter des commettants dynamique et innovant au sein des centrales d achats alimentaire et spécialisées et celles du New business ( web et purs player ) . Spécialisé dans l univers de la grande distribution , mes expériences m ont permis de découvrir et d ouvrir d autres horizons : le web avec les purs player et maintenant les sites de Deal . .......Spécialiste des produits Bazar , mon parcours m amène a rechercher les nouvelles tendances , pour les mettre en place de façon optimal et sensibiliser les responsables des achats de la pertinence des offres et produits .



Mes compétences :

Compétiteur

Perseverance