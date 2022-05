Olivier LE ROUX

Vous pouvez télécharger mon CV ici:

https://onedrive.live.com/redir?resid=87E90E4999876E23 !203&authkey=!ALhor-WZ9G8N-qY&ithint=file%2cdocx



On peut compiler beaucoup de sujets à mon actif dans l'automatisme, mais c'est bien dans les systèmes SCADA que j'ai approfondi mes compétences.



Je partage les qualités de rigueur et autonomie des ingénieurs et techniciens qui évoluent en Bureau d'étude, avec comme différenciateur ANGLAIS COURANT et des contacts internationaux quotidiens.



Mes compétences :

Anglais courant

Automatismes

BACnet

Ethernet

HMI

Informatique

Informatique industrielle

Interface homme machine

International

OPC

SCADA

SNCC

Supervision

Microsoft SQL Server