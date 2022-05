Olivier LE ROUX

Passionné d'informatique, j'ai relevé le délicat pari de changer d'activité professionnelle au bout de 9 ans dans le transport et la logistique. Sans formation initiale dans le domaine des technologies de l'information, je me devais de multiplier les expériences dans ce domaine afin d'acquérir une légitimité aujourd'hui reconnue. Mes compétences sont aussi variées que le nombre de missions que j'ai réalisé.



Administration :

Gestion de parcs matériels avec Lanpark, Gimi, Hyena et SCCM.

Supervision avec Nagios et SCOM.

Suivi des systèmes Windows 2003, 2000, NT4 et Linux. Administration de serveurs d’applications. Administration des éléments actifs du réseau : Routeur, firewall et proxy.

Gestion des sauvegardes avec Backup Exec et Time Navigator.



Intégration :

Compilation de sources et création de paquets MSI

Mise en œuvre de solutions serveurs : Distribution d’application, Partage de fichiers et d’impression, Web, Dhcp, Anti-virus, Sgbdr, Proxy.

Configuration de routeur.

Mise en œuvre de liaison VPN.

Définition et rédaction de campagne de test.

Recette logicielle et matérielle.

Test de non régression technique.

Test de charge.



Développement :

Test : QTP

Web : Html En respect avec les normes W3C, Php, Css, Spip,

Scripting : VB, VBS, Batch, SQL.



Relationnel :

Formation et assistance des utilisateurs.

Capacité d’écoute et d’analyse.

Participation à différents comités de projets.

Suivi de l’activité des prestataires.

Support utilisateurs



