Olivier LE ROUX

AREAS Assurances est un groupe indépendant d'assurances mutuelles, dont la plus ancienne a été fondée en 1825.

Septième réseau d'agents généraux exclusifs avec 530 agences de proximité, AREAS réalise plus de 600M€ de chiffre d'affaires, et emploie plus de 2000 collaborateurs.



J'assure vos biens, votre famille, et votre entreprise, grâce à des solutions innovantes et personnalisées.

Je peux aussi vous proposer des solutions performantes en matière de prévoyance, d'épargne et de retraite.

Adaptées à vos besoins et à votre situation personnelle, ces solutions vous permettent d'accéder à la gestion de spécialistes de renom (Rotschild, Lazard, Carmignac,Financière de l'Echiquier,...)

Depuis 1981, nous gérons 1,7 milliard d'euros d'actifs.



Je suis proche de chez vous, joignable en agence, et non via une plateforme téléphonique, pour vous apporter de l'information, répondre à vous besoins, ou vous assister lors d'un sinistre.



Au plaisir de vous rencontrer très prochainement



Mes compétences :

Optimisation des coûts

Paie

Charges sociales

Optimisation