Olivier LE ROY

Directeur conseil et responsable de centre de profit, je souhaite m’investir pleinement dans des projets de développement et de transformation en Bourgogne Franche-Comté.



Implanté depuis 15 ans dans la région, me voici désormais installé à Dijon où mon parcours fait écho aux principales filières d’excellence :

• Agro-alimentaire => 6 ans d’expérience dans la distribution alimentaire

• Numérique => 20 ans de projets autour des systèmes d’informations

• Santé => mise en œuvre d’une entité innovante au CHU de Dijon

• Tourisme => 6 ans d’exploitation de chambres d’hôtes, 12 ans d’associatif au service du tourisme et du patrimoine.



Alors, à bientôt le plaisir de travailler avec vous à l’attractivité et au rayonnement de ce magnifique territoire !



Mes compétences :

Conseil

Manager

Performance

Conduite du changement

Encadrement

Organisation

Consultant

RH

Accompagnement

Management