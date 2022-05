Olivier LE ROY

Animé d'une grande capacité d'adaptation, je suis sensible au principe d'amélioration continue.

J'aime participer au développement et à la transformation des entreprise en les aidant à définir de bons fondamentaux: des processus robustes, une organisation flexible et une système d'information agile.



Ma curiosité m'a amené à occuper différents postes entre deux pôles : le domaine RH d'une part et le Système d'Information d'autre part. Cette expérience variée m'a donnée une vision intégrée de l'Entreprise et une vraie polyvalence.



Mes compétences :

SAP HR

Business Intelligence

ELearning

Business Administration

Cornerstone on Demand

SAP R/3

SAP HR CATS

SAP

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Office

Lean Manufacturing

Architecture d'entreprise

Mos Chorus

Gestion de projet

Avant vente

PRINCE 2

Agile Scrum

ITIL Foundation V3