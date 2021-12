Raynald ADAMS

Spécialisé durant dix ans dans le commerce des machines, outils et consommables d'emballage et conditionnement, ma carrière prend un tournant en 2006 avec mon entrée dans le groupe autodistribution ( partie industrie )



Commercial terrain, puis grands comptes ,responsable des ventes interne et maintenant responsable des ventes externes grands comptes défense pour l'agence de Bourges; la fourniture industrielle et les différents métiers qui la compose m'ont offert de nouvelles perspectives et autant de motifs de satisfaction tant cet univers est riche d'expériences et de connaissances a acquérir.



Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Management

Négociation

Communication

Informatique