Olivier LE ROY

Plus de 12ans d’expérience en management d’activité digitale (marketing, stratégie digitale et e-commerce) dans les media, l’hôtelerie de luxe et le retail en recherche d’un nouveau challenge digital



Specialités : E-commerce et mcommerce, gestion de l’innovation, développement des ventes en ligne, stratégie cross canal (ROPO, Web2store) et CRM. communication digitale 360 (web, search SEO, SEM, display, media sociaux, in-store, brand content etc.), web analytics, management de projets complexes, évangélisation digitale, acquisition de trafic etc.



pour en savoir plus - > fr.linkedin.com/in/oyleroy/



Mes compétences :

Stratégie internet

SEM

SEO

Social media

Mobile

Transformation digitale

E-Commerce

Business planning

Management

Réseaux sociaux

Innovation

E-pub