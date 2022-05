Madame, Monsieur,



Mobile géographiquement, je recherche activement un poste de responsable des ventes et vous propose ma candidature.



Expérimenté dans la fonction de chef de secteur auprès des distributeurs, je réponds aux exigences du secteur d’activité de la grande distribution. Après un parcours riche en expériences, et à l'issue de celles-ci, je suis aujourd'hui à un moment primordial et stratégique de ma vie professionnelle. Je peux à ce jour, déterminer avec précision mon objectif professionnel, autant dans la nature du poste que dans son aboutissement à moyen/long terme (responsable grands comptes). Aussi, je souhaite désormais mettre mes compétences au service d'une société qui me permettra de faire évoluer mon projet professionnel.



Spécialisé dans le secteur de la GMS/GSA et circuit spécialisés, j’ai développé mon savoir-faire des marchés formateurs dont le frais (coupe et libre-service), mais aussi auprès des spécialistes de la jardinerie sur les différents marchés du Petfood (alimentaire et accessoires), ce qui renforce et enrichit mon expérience de chef de secteur.



Constant dans mes performances professionnelles et réactif, ma rigueur, mon

implication sont par ailleurs des atouts qui participeront à assurer le bon fonctionnement de

notre collaboration. Appréciant les défis je suis certains de pouvoir apporter une contribution

à la progression du CA de la Société.



Je me tiens à votre disposition pour compléter ces informations et notamment vous présenter mes résultats des années passées au cours d’un prochain entretien. En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma

candidature, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.











Olivier LE SAUX





Mes compétences :

voir CV