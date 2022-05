Olivier LEBECQ

Madame, Monsieur,

En tant que cash manager dans des entreprises particulièrement exigeante aux vues de leur maison mère tel que UPS et Goldman Sachs, j’ai travaillé en étroite collaboration avec les différentes entités financières du groupe et les acteurs externes en France et à l'étranger. Ma faculté d’adaptation et mon sens relationnel m’ont permis d’assurer, pendant 6 ans, la gestion des dettes des portefeuilles d’actifs se trouvant en Allemagne en Russie et en Angleterre. J’ai géré 400 comptes auprès de 5 banques européennes représentant au quotidien 300millions de liquidités en Euro ou en Devises (RUB-USD-GBP). J'ai donc développé une Gestion globale des relations bancaires internationales les plus diverses avec des banques au fonctionnement et de culture différente.

Le Contrôle de la trésorerie quotidienne, le Suivi du reporting trésorerie ainsi que les prévisions de trésorerie à court et moyen terme font partie de mon socle de compétences éprouvées depuis des années dans des contextes variés.

Ainsi j'ai pu aborder la gestion des opérations de taux et de devises ainsi que le Contrôle des interfaces avec le service Comptabilité.

En parallèle et en fonction des besoins d’évolution, j’ai analysé et mis en place des outils de simplification et des procédures avec méthode et rigueur, ainsi que la formation de nos filiales étrangères sur l’outil SAGE XRT.

Enfin la Gestion de projets m’a été confiée et j'ai pu ainsi mettre en place un cash pooling pour un grand groupe de distribution. J’ai également participé à l’intégration et au développement d’outils informatiques dédiés en collaboration avec les différents services supports du groupe.

Voilà pourquoi je vous propose dès à présent de rejoindre votre société au sein de laquelle je m’investirai très rapidement



Mes compétences :

budgets

Rappro

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MFG/Pro

IBM AS400 Hardware