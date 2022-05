Hi,

I´m Olivier Lebourgeois, 29 years old, French, living in Chile since 2008.

I'm working as Location Scout or Location Manager.



Get in touch now at o.lebourgeois@gmail.com.



Hola,

Soy Olivier Lebourgeois, 29 años, francés, residente en Chile desde 2008.

Trabajo como productor de locacion.



Me pueden contactar al siguiente correo: o.lebourgeois@gmail.com



Mes compétences :

Bilingual

French

Film production

Spanish

Location scout