Bonjour,



Olivier Lebret, 35 ans , né le 24/01/1975.



Après des études d'ingénieur en génie industriel de l'environnement, je me suis reconverti avec succès en 2000 dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.



Je suis consultant en télécom depuis 2000 avec principalement des expériences chez Nortel Network, NEC et Alcatel-Lucent.



Depuis 2001, je travaille sur les équipements 3G avec une dominante sur la supervision et configuration des équipements du réseau d'accès.



J'ai été amené a travailler dans un cadre de recherche&Développement en tant que testeur mais aussi support et expert technique.



J'ai aussi été coordinateur de l'exploitation d'un réseau expérimental 3G/HSDPA pour le compte d'un grand opérateur français de téléphonie mobile.



Depuis juin 2010, je suis responsable technique de la plateforme RAN 3G (macro et Small Cells) d'un service de tests IOT Mobile chez un grand équipementier Télécom.



A partir de 2013, mon poste a évolué vers de la gestion de projet, étant responsable local du forfait souscrit auprès de ma société au sein du même service de tests IOT Mobile et IOT infrastructure, encadrant une quinzaine d'ingénieurs spécialistes de tests radio.



Mes compétences :

ATM

3G

Support

Solaris

Supervision

Investigation

LTE

Administration

IP