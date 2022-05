Olivier LEBRUN

Après une courte carrière de basketteur professionnel (5 ans), j’ai repris des études d’informatique qui ont rapidement débouché sur un premier emploi de technicien Hotline.

J’ai ensuite monté ma propre société d’infogérance et conseils en systèmes informatiques. Cette expérience a été très enrichissante et m’a permis d’appréhender concrètement tous les aspects du fonctionnement d’une entreprise, me donnant ainsi une véritable vue d’ensemble.

J’intègre le Groupe RTE en tant que Technicien Support et suis rapidement promu « Manager Service Support Clients ». Puis, en 2011 « Manager Service Client », prenant ainsi la responsabilité de tout le département « relation client et service support » du Groupe RTE. Suite au déménagement en Irlande des services support, je prends en charge le déploiement des comptes stratégiques ainsi que l’avant-vente et le suivi des projets internes.

Les nombreuses opportunités rencontrées me poussent vers un grand groupe : SOGETI. Après avoir rempli quelques courtes missions d’avant-vente, consultant et chef de projet transformation, j'ai été en missions longues au sein d’autres grandes sociétés en tant que Chef de Projet MOA Bureautique et Infrastructure : déménagement de siège social, déploiement du "Flexworking".

Je suis actuellement Responsable de la Production des Services (Build, Support et Gouvernance) chez Quadria.



Mes compétences :

Technique

Avant vente

Support

Gestion de projet

Management