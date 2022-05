Olivier LEBRUN

Directeur des Achats et Economie de l'officine,

Giropharm - Groupement de pharmaciens indépendants



19 ans d'expérience

14 ans en Direction Achats

5 ans en Industries



Achats Pharmacie

Elaboration de la stratégie Achats

Investissement et Développement d'outils d'aide à la décision

Développement du CA du groupement grâce à la performance Achats des adhérents

Services pour le développement des marges officinales



Achats Alimentaires - McDonald's

Produits d'origine animale, pâtisseries, produits entretiens , matériel opérationnel, services, laboratoires...

Lobby en France auprès des autorités

Membre du Board Achats-Qualité Europe





Industries Alimentaires

Chef de fabrication dans une unité volaille (3,5 ans)

Diriger une équipe de 200 personnes : Fabrication, logistique, budgets, recrutements, formations,



Responsable communication filière porcine (1,5 ans) Plan Marketing

Communication interne et externe (Leaders d'opinions, professionnels...)



Mes compétences :

Logistique

Pharmacie

Achats

Restauration

Compléments alimentaires